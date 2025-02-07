الجنائية الدولية تندد بفرض ترامب عقوبات على موظفيها

نددت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها.وكان ترامب فرض أمس عقوبات اقتصادية وحظرًا على السفر تستهدف من يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية مع مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل.وسبق لترامب أن اتخذ قرارًا مماثلًا خلال فترة رئاسته الأولى.