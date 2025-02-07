نتانياهو يهدي ترامب جهاز بايجر من ذهب خلال زيارته للبيت الأبيض

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتانياهو أهدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهاز بايجر من ذهب، خلال زيارته الى البيت الأبيض في واشنطن، للتذكير بالعملية الدامية التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد عناصر حزب الله.



وأشار المكتب الى أن البايجر يرمز إلى "نقطة تحول في الحرب" ضد حزب الله، في إشارة الى الهجوم الصادم الذي نفذته إسرائيل ضد الحزب اللبناني في أيلول من العام الماضي، بتفجير مئات آلاف أجهزة الاتصال الخاصة بالحزب ما تسبّب بمقتل العشرات وإصابة الآلاف بجروح، بينهم المئات من عناصر حزب الله.



ورأى مكتب نتانياهو أن هذه "العملية الستراتيجية" التي لم يكشف رسميًا عن تفاصيل تنفيذها، "تظهر قوة إسرائيل، وتفوقها التكنولوجي، وابتكارها التكتيكي ضد أعدائها".



في أواخر تشرين الثاني، اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار بعد حرب استمرّت أكثر من سنة، وتصاعدت في الشهرين الأخيرين وترافقت مع حملة قصف إسرائيلي مدمر على مواقع حزب الله والمناطق المحسوبة عليه في لبنان.



ولا تزال القوات الإسرائيلية تنفذ بين وقت وآخر عمليات وغارات في بعض المناطق في جنوب وشرق لبنان، متذرعة باستمرار وجود مسلح لحزب الله في هذه المناطق.