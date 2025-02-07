الأمم المتحدة تطلب من واشنطن التخلي عن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

أعربت الأمم المتحدة عن أسف شديد لفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، طالبة منه العدول عن قراره.



وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني: "نعرب عن أسف شديد إزاء العقوبات الفردية التي أعلن عنها الأمس في حقّ موظّفي المحكمة وندعو إلى الرجوع عن هذا التدبير".