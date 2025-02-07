ألمانيا تعلن مواصلة دعمها للجنائية الدولية عقب عقوبات ترامب

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن برلين ستواصل دعم المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من عدم اتضاح تأثير العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحكمة.



وقال المتحدث: "لن أتفاجأ مطلقا إذا اجتمعت بعض الدول في نيويورك خلال اليوم وأظهرت علنا هذا (دعمها) مرة أخرى".