شولتس: أرفض ما يطرحه ترامب... لا يمكننا إعادة توطين سكان غزة في مصر والأردن

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يعارض تماما إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.



وقال خلال تجمع انتخابي في لودفيغسبورغ بغرب ألمانيا: "أرفض تماما ما يطرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب... لا يمكننا إعادة توطين سكان غزة في مصر والأردن. هذا الأمر غير مقبول".

من جهة أخرى، اعتبر المستشار الألماني أن ترامب أخطأ في فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لأنها تهدد مؤسسة مهمة.



وقال: "العقوبات أداة خاطئة. إنها تهدد المؤسسة التي من المفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب، وهو أمر مهم للغاية".