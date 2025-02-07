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الكرملين: روسيا وأميركا لم تبحثا بعد لقاء بوتين وترامب

أخبار دولية
2025-02-07 | 06:42
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الكرملين: روسيا وأميركا لم تبحثا بعد لقاء بوتين وترامب
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الكرملين: روسيا وأميركا لم تبحثا بعد لقاء بوتين وترامب

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن روسيا والولايات المتحدة لم تناقشا بعد الاجتماع المحتمل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

كما نقلت الوكالة عن بيسكوف تأكيده عدم إجراء أي اتصالات أولية بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لهذا الاجتماع أو أين وكيف يمكن أن ينعقد.

وكان ترامب وبوتين اكدا الحرص على اللقاء شخصيًا.

ومن المتوقع أن يركز جدول الأعمال الاجتماع، إذا عقد، على إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة.

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