بريطانيا لا تعتزم فرض عقوبات على الجنائية الدولية

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ولا تعتزم فرض عقوبات على مسؤوليها.



وكان المتحدث يرد على سؤال بشأن المحكمة بعد أن فرض الرئيس الأمبركي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية وحظرا على السفر يستهدف مسؤولين بالمحكمة يعملون في تحقيقات مع مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل.