"تنظيم القاعدة" في اليمن يؤكّد مقتل عضو بارز فيه

أكّد "تنظيم القاعدة" في شبه الجزيرة العربية، في اليمن، مقتل قيادي فيه بعد "استهدافه بدراجة نارية مفخخة مركونة مقابل مكان عمله".



وقتل أبو يوسف المحمدي الحضرمي، بعدما انفجرت دراجة نارية مفخخة قرب مكان عمله في مأرب في شرق العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.



وأفاد التنظيم في بيان، باستشهاد "الأخ المجاهد أبو يوسف المحمدي الحضرمي أحد أفراد مجاهدي تنظيم قاعدة الجهاد" وتوعّد الانتقام قائلًا "لن نترك دمك يذهب سدى".



ويُعدّ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي ولد عام 2009 من اندماج فصيلَي القاعدة اليمنيّ والسعوديّ، من أخطر فروع الجماعة المتطرفة.



وكان وراء الكثير من الهجمات بما فيها التفجير، الذي استهدف المدمرة الأميركية "كول" قبالة سواحل عدن في العام 2000 والذي أسفر عن مقتل 17 عسكريًا أميركيًا.



وفي العام 2015، تبنى التّنظيم الهجوم، الذي استهدف صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية السّاخرة وسقط فيه ضحايا.