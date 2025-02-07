هيئة البث العامة الإسرائيلية: وفد إسرائيليّ إلى الدوحة

أعلنت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) بأنّ وفدًا إسرائيليًا من المتوقع أن يتوجّه إلى العاصمة القطريّة الدوحة، السبت، لإجراء محادثات في شأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.