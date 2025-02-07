فرنسا تؤكد دعمها للجنائية الدولية

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وستحشد جهودها مع شركائها حتى تتمكن المحكمة من مواصلة مهمتها بطريقة مستقلة ونزيهة.



وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس قرارا بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات تستهدف حركة سفر أشخاص يعملون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بحق مواطنين من الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل.