شولتس أكّد للشرع استعداد برلين لدعم إعادة إعمار سوريا

أكّد المستشار الألمانيّ أولاف شولتس، للرئيس السّوريّ الموقت أحمد الشرع، استعداد برلين لدعم إعادة إعمار سوريا، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية.



وقال المتحدث، في بيان: "شولتس هنأ الشعب السوريّ، خلال مكالمة هاتفية مع الشّرع، على نجاحه في إنهاء حكم نظام بشار الأسد."



ولفت إلى أنّ شولتس اتفق مع الشّرع على حاجة سوريا إلى عملية سياسية شاملة تسمح بمشاركة السوريين وتوفر الحقوق والحماية.



وذكر المتحدث أنّ "المستشار الألماني أكد الأهمية المستمرة لمكافحة الإرهاب من أجل الأمن في سوريا والمنطقة والعالم".