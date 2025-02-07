اعتبرت كراكاس مصادرة واشنطن طائرة فنزويلية ثانية في جمهورية الدومينيكان "سرقة وقحة"، ووصفت وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنه "لصّ".وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان إنّ "جمهورية فنزويلا البوليفارية تدين أمام العالم أجمع السرقة الوقحة لطائرة تابعة للأمة الفنزويلية، والتي تمّت بناء على أوامر من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو" الذي وصفته بأنه "لص".