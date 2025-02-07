روسيا تعلن توقيف أربع نساء يعملن لحساب أوكرانيا

أعلنت روسيا توقيف أربع نساء بشبهة التعاون مع أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في التحضير لهجمات ضد منشآت للطاقة ومسؤولين كبار.



وقال جهاز الأمن الفدرالي (إف إس بي) في بيان إنه "أوقف أنشطة أربع نساء جواسيس جندتهنّ أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".



وأوقفت النساء في سيفاستوبول كبرى مدن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، وفي مدينتي فورونيج وروستوف-نا-دونو.



وذكر الأمن الفدرالي أن النساء الأربع "تلقين تدريبات على أراض أوكرانية على الأسلحة والألغام والمتفجرات وتوجيه المسيرات" من أجل "تنفيذ أعمال تخريب وإرهاب ضد مسؤولين كبار بوزارة الدفاع الروسية وضد منشآت للطاقة".



وكشفت عمليات تفتيش منازل النساء عن كمية كبيرة من المتفجرات والمواد التي تدخل في صناعة قنابل ووسائل تواصل مع مسؤوليهن الأوكرانيين"، وفق الجهاز.



وقال إن النساء اعترفن ويواجهن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما.