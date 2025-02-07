قائد القيادة الوسطى الأميركية يجري محادثات "استراتيجية" في إسرائيل

أجرى قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، خلال الأسبوع الحالي في إسرائيل محادثات مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، شملت "الوضع الاستراتيجي الإقليمي"، على ما ذكر الجيش الإسرائيلي الجمعة.



وقال الجيش في بيان: "خلال الزيارة، عقد القائدان اجتماعًا مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، تم التركيز خلاله على تقييم الوضع الاستراتيجي الإقليمي ودراسة سبل الاستمرار في مواجهة التهديدات في الشرق الأوسط". وأضاف الجيش أن قائد القيادة الوسطى الأميركية التي تشرف على العمليات الأميركية في المنطقة، وصل الأربعاء إلى إسرائيل.