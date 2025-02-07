79 دولة عضوا في المحكمة: العقوبات الأميركية على الجنائية الدولية تهدّد بمفاقمة "الإفلات من العقاب"

حذّرت 79 دولة عضوا في الجنائية الدولية من أنّ العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هذه المحكمة "تزيد من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم وتهدّد بتقويض سيادة القانون الدولي".



وقالت الدول الأعضاء في بيان مشترك أعدّ بمبادرة من سلوفينيا واللوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون وفانواتو، ووقّعت عليه خصوصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما إنّه "باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّنا نأسف لأيّ محاولة لتقويض استقلال المحكمة".