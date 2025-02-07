ترامب: الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يجب أن "تغلق"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يجب أن "تغلق"، في تصعيد جديد لحملته على الوكالة الحكومية.



وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة على منصته "تروث سوشل"، متحدثا عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: "الفساد وصل إلى مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!".