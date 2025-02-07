مصدر لـ"فرانس برس": القضاء الفرنسي يفرض على ساركوزي وضع سوار إلكتروني لتعقّب تحركاته

أمر القضاء الفرنسي الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بأن يضع سوارا إلكترونيا عند مستوى الكاحل لتعقّب تحركاته بعد إدانته بتهمة الفساد في دعوى أطلق عليها اسم قضية التنصّت، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على الملفّ.



وأوضح المصدر لوكالة "فرانس برس"، أنّه حتى صباح الجمعة لم يكن قد تمّ بعد وضع السوار لساركوزي الذي سيصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق يخضع لإجراء كهذا.



وكان ساركوزي استدعي الأسبوع الماضي إلى المحكمة في باريس لإبلاغه ببنود هذا الحكم.



وقالت جاكلين لافونت، محامية ساركوزي، لوكالة فرانس برس إنّ "الاجراءات تتبع مسارها وليس لديّ أيّ تعليق".



وامتنعت أوساط الرئيس السابق عن التعليق على هذا الإجراء.



وساركوزي الذي يحاكم حاليا أمام المحكمة نفسها في قضية أخرى هي "التمويل الليبي" للاشتباه بتلقّيه خلافا للقانون من ليبيا تمويلا لحملته الانتخابية في 2007، استدُعي في 28 كانون الثاني للمثول أمام المحكمة بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام وتنفيذ هذه العقوبة من خلال وضع سوار إلكتروني، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعدما أيّدته محكمة النقض في 18 كانون الأول.



ويومها حدّد القاضي السابع من شباط أي الجمعة موعدا لبدء تنفيذ هذا الحكم عبر وضع السوار الإلكتروني.



ولن يُسمح للرئيس السابق (2007-2012) على مدى عام بالخروج من منزله إلا في أوقات محدّدة.



وسيتمكّن ساركوزي من أن يقدّم في الحال طلبا لمنحه إفراجا مشروطا في ظلّ ظروف معيّنة، إذ يسمح القانون بهذا الأمر لمن تجاوزوا سنّ السبعين من العمر وهي السنّ التي بلغها الرئيس السابق في 28 كانون الثاني أي يوم مثوله أمام القاضي.