إسرائيل تقول إنّها "تنتظر" قائمة بأسماء الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس السبت

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لوكالة فرانس برس أنّ إسرائيل ما زالت "تنتظر" تسلّمها قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتمّ الإفراج عنهم في غزة في إطار خامس عملية تبادل يفترض أن تتمّ بينها وبين حركة حماس السبت.



وقال المتحدّث باسم الحكومة الإسرائيلية أومير دوستري إنّ السلطات الإسرائيلية "تنتظر" الحصول على هذه القائمة. وردّا على سؤال عما إذا كانت عملية التبادل ستتمّ السبت كما كان مقررا، أجاب: "هكذا هي الخطة".