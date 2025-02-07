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حماس تتهم إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
2025-02-07 | 11:20
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حماس تتهم إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار في غزة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة، وذلك قبل يوم من مبادلة ثلاث رهائن إسرائيليين بسجناء فلسطينيين في أحدث مرحلة من اتفاق هش يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأشارت حماس الى أن إسرائيل مسؤولة عن تأخير دخول مئات الشاحنات المحملة بالطعام وغير ذلك من الإمدادات الإغاثية، إلى جانب عدم السماح سوى بدخول عدد قليل من الخيام والمنازل المتنقلة اللازمة لتوفير المأوى للأشخاص العائدين إلى منازلهم التي تعرضت للقصف.
وقالت حماس في بيان: "رغم مرور 20 يوما على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تزال الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تتدهور بشكل خطير، في ظل استمرار الاحتلال في المماطلة والتلكؤ في تنفيذ البروتوكول الإنساني من الاتفاق".
وجاء البيان في الوقت الذي تستعد فيه الحركة لإعلان هويات الرهائن الثلاثة الذين ستفرج عنهم غدا السبت.
وتأخر الإعلان عن الأسماء اليوم في أعقاب اتهامات حماس، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان التأخير سيؤدي إلى تأخير التبادل المقرر غدا السبت.
أخبار دولية
حماس
إسرائيل
إطلاق النار
غزة
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