نتنياهو يدعو رئيس مجلس النواب الأميركي الى زيارة إسرائيل

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون الى زيارة إسرائيل هذا العام.



وقال نتنياهو لجونسون خلال تصريحات عقب اجتماعهما في مبنى الكابيتول الأميركي: "أنت مدعو الى زيارة إسرائيل هذا العام في القدس. أعلم أنك مشغول لكن حاول إيجاد الوقت لذلك. ستتلقى استقبالا حارا".

من جهة أخرى، أكد نتنياهو أمام رئيس مجلس النواب الأميركي، أنه لن يكون هناك مستقبل لقطاع غزة اذا بقيت حركة حماس موجودة فيه.