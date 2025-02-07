حماس تعلن أسماء 3 رهائن إسرائيليين ستفرج عنهم السبت

نشرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أسماء ثلاثة رهائن من المقرر أن تفرج عنهم غدا السبت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ الشهر الماضي.



وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس في منشور عبر قناته على تيليغرام إن الرهائن هم إلياهو شرابي وأوهاد بن عامي وأور ليفي.