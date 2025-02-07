السيسي وغوتيريش يبحثان الوضع في غزة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحثا خلاله الأوضاع في قطاع غزة.



وكشف السفير محمد الشناوي أن الاتصال تناول الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، وتبادل إطلاق الرهائن والمحتجزين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.



وقال إنه جرى "التأكيد في هذا الإطار على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، وشددا على ضرورة بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في أرضهم، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد"، مؤكدين على ضرورة أن يكون حل الدولتين هو نهج ومحور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة.

