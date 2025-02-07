ترامب: لسنا في عجلة من أمرنا بشأن خطة غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ خطته للسيطرة على غزة وإعادة تطويرها.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لسنا في عجلة من أمرنا بشأن ذلك".