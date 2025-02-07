ترامب يهدد اليابان برسوم جمركية في حال عدم تسوية العجز التجاري

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع اليابانية إذا لم يتم تسوية العجز التجاري بين البلدين، وذلك أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في واشنطن.



وقال ترامب إنه يريد تحقيق "التوازن" في الميزان التجاري بين البلدين، وهدد بفرض رسوم جمركية إذا لم يتم إحراز تقدم على هذا الصعيد.