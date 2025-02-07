ترامب: "من المحتمل" أن ألتقي زيلينسكي الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه قد يلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل.وقال الرئيس الجمهوري للصحافيين في البيت الأبيض: "من المحتمل أن نلتقي في الأسبوع المقبل".