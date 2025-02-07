بسبب موجة برد... إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في إيران

أعلنت السلطات في إيران إغلاق المؤسسات التعليمية والمكاتب الحكومية في جميع أنحاء البلاد بسبب موجة برد، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.



وذكرت التقارير أن جميع المدارس والمراكز التعليمية والبنوك والمكاتب الحكومية في 20 محافظة على الأقل ستغلق السبت بسبب البرد.



بالإضافة إلى طهران، تشمل المحافظات الأخرى المتضررة أذربيجان الشرقية والغربية في الشمال الشرقي، وكردستان وكرمانشاه في الغرب، وجيلان في الشمال، ومركزي في وسط إيران وكرمان في الجنوب.



ويأتي القرار بعد توقعات الطقس التي تنبأت بانخفاض حاد في درجات الحرارة. وتوقع التلفزيون الحكومي أن تشهد بعض المحافظات انخفاضا في درجات الحرارة يصل إلى 12 درجة مئوية، بدءا من الجمعة ويستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.



وبحسب وكالة إرنا الرسمية، فإن متوسط درجات الحرارة في العاصمة من المتوقع أن يتراوح بين ست درجات وثلاث درجات تحت الصفر خلال الأيام القليلة المقبلة.



ونقلت عن خبراء الأرصاد الجوية قولهم إن بعض المناطق في محافظة أردبيل الشمالية الغربية ستشهد درجات حرارة منخفضة تصل إلى 18 درجة تحت الصفر.



وتتزامن موجة البرد مع تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة في المحافظات الغربية والشمالية الخميس والجمعة.



وأمرت السلطات في محافظة جيلان بإخلاء ثلاثة أحياء في مدينة رشت الجمعة عندما فاض نهر عن ضفتيه.

