ترامب وقّع على أمر تنفيذيّ يقضي بإرجاء الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة من الصين

وقع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بإرجاء الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة من الصين حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد وجود الإجراءات والأنظمة اللازمة لمعالجة الواردات وجمع عائدات الرسوم.



وقال، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليابانيّ شيجيرو إيشيبا، في البيت الأبيض إنّه سيعلن عن رسوم جمركية ردا على كثير من الدول الأسبوع المقبل.