ترامب سيقيل بعض موظفي مكتب التحقيقات الاتحاديّ

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّه سيقيل بعض موظفي مكتب التحقيقات الاتحاديّ (إف.بي.أي) الذين شاركوا في التحقيق في الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركيّ في السادس من كانون الثاني 2021.



ولم يقدم ترامب الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافيّ مشترك مع رئيس الوزراء اليابانيّ في البيت الأبيض، أي تفاصيل أخرى في شأن عدد العملاء الذين سيتم فصلهم أو موعد ذلك.





