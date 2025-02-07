ترودو: ترامب يريد ضم بلدنا وهذا واقع وهو يريد الاستفادة من مواردنا الطبيعية

اعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة إن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجعل كندا الولاية الأميركية الواحدة والخمسين نابعة من ثروات كندا الجوفية وتمثل تهديدا يجب أن يؤخذ على محمل الجد.



وقال جاستن ترودو، وفق ما نقلت عنه عدة وسائل إعلام كندية، إن رئيس الولايات المتحدة يريد "ضم بلدنا وهذا واقع"، وذلك في كلمة وجهها إلى قادة الأعمال خلال قمة اقتصادية في تورنتو نُظمت لمواجهة التهديد الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات الكندية. وقال "إدارة ترامب تعرف مقدار المعادن المهمة التي نمتلكها لا بل هذا هو السبب وراء استمراره في الحديث عن ضمّنا... إنهم يدركون تماما حجم مواردنا (الطبيعية)، وما لدينا، وهم يريدون حقا أن يتمكنوا من الاستفادة منها".