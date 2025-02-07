ترامب يهدد بقطع التمويل عن جنوب أفريقيا

اعلن مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع على أمر تنفيذي يستهدف جنوب أفريقيا مشيرا إلى أن القرار سيتصدى لقضايا حقوق الإنسان في البلد الأفريقي.



وهدد ترامب بقطع التمويل عن جنوب أفريقيا، وقال يوم الأحد، دون الاستشهاد بأدلة، إن "جنوب أفريقيا تصادر الأراضي" وإن "فئات معينة من الناس" تُعامل "بشكل سيئ للغاية".



ودافع الرئيس سيريل رامافوزا عن سياسة الأراضي في جنوب أفريقيا بعد تهديد ترامب، قائلا إن الحكومة لم تصادر أي أرض وإن السياسة تهدف إلى حصول الناس على الأراضي على نحو عادل.

