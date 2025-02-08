ترامب يعلن منع بايدن من الاطلاع على المعلومات المصنفة سرية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء التصريح الممنوح لسلفه جو بايدن والذي يخول الرؤساء السابقين الاطلاع على معلومات حساسة حتى بعد مغادرتهم المنصب.



وقال ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشل: "لا داعي لأن يستمر جو بايدن في الوصول إلى المعلومات السرية. نحن نلغي على الفور تصريح جو بايدن ونوقف الإحاطات الاستخبارية اليومية" المقدمة له، مضيفا بأحرف كبيرة: "جو، أنت مطرود".



وذكر أنه اتخذ هذا القرار لأن بايدن فعل الشيء نفسه في عام 2021، حين أشار الديموقراطي إلى "سلوك دونالد ترامب غير المتسق" خلال الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021، قبل مغادرته البيت الأبيض مباشرة.



وفي منشوره، اعتبر ترامب أن بايدن "لا يمكن الوثوق به" في ما يتعلق بالإحاطات الاستخبارية لأن تقريرا أعدّه مستشار خاص بشأن تعامل الرئيس الديموقراطي مع الوثائق السرية وجد أن بايدن (82 عاما) يعاني "ضعف الذاكرة".



كما سبق أن وُجّهت الى ترامب اتهامات بسوء التعامل مع وثائق سرية، لكن وزارة العدل أنهت القضية بعد فوز الجمهوري في انتخابات عام 2024.