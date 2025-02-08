دول البلطيق تبدأ الانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية

باشرت دول البلطيق الانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية اليوم السبت الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، على ما أفادت الشركة العامة المشغلة لشبكة الكهرباء في ليتوانيا (ليتغريد) وكالة فرانس برس.



وقال المتحدث باسم الشركة ماتاس نوريكا لوكالة فرانس برس: "اؤكد أن عملية الانفصال بدأت الساعة السادسة (بالتوقيت المحلي)"، بعدما فصلت ليتوانيا وصلاتها الكهربائية مع بيلاروسيا وروسيا.