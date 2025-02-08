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الصين تحث بنما على اتخاذ القرار الصائب بعد قرار انسحابها من مبادرة الحزام والطريق

أخبار دولية
2025-02-08 | 01:01
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الصين تحث بنما على اتخاذ القرار الصائب بعد قرار انسحابها من مبادرة الحزام والطريق
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الصين تحث بنما على اتخاذ القرار الصائب بعد قرار انسحابها من مبادرة الحزام والطريق

أبدت الصين أسفها لقرار بنما الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق الصينية للبنى التحتية، وحثت الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية على "اتخاذ القرار الصائب".

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أن مساعد وزير الخارجية تشاو تشييوان التقى بسفير بنما لدى الصين وقدم له ما يفيد رسميا باستياء بلاده من تلك الخطوة.

وقال تشاو إن بكين تأسف بشدة لقرار بنما وإن هذه الخطوة "لا تخدم المصالح الحيوية لبنما".

وأضاف البيان: "نأمل أن تتخلص بنما من التدخل الخارجي وتتخذ القرار الصائب بناء على الوضع العام للعلاقات الثنائية ومصالح الشعبين على الأمد الطويل".

ومبادرة الحزام والطريق هي مشروع بنية تحتية ضخم يشكل ركيزة أساسية لمحاولة الرئيس الصيني شي جين بينغ توسيع نفوذ بلاده في الخارج. ويقضي المشروع بإقامة منشآت وبنى تحتية كمرافئ وطرقات وسكك حديد، لاسيما في الدول النامية، كما أنه يسهم في تأمين إمدادات الصين.

وجاء قرار بنما بعد بضعة أيام من زيارة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، كان الغرض منها احتواء ما تعتبره واشنطن نفوذا صينيا على قناة بنما.

أخبار دولية

الصين

بنما

مبادرة الحزام والطريق

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