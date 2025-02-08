عملية مكسيكية واسعة لمكافحة تهريب الفنتانيل عند الحدود مع الولايات المتحدة

نفذت المكسيك الجمعة عملية تدقيق مروري واسعة عند حدودها مع ولاية كاليفورنيا الأميركية في إطار مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة تجنبا لفرض واشنطن رسوما جمركية على سلعها.وجرت العملية عند معبر حدودي في مدينة تيخوانا في شمال غرب المكسيك البالغ عدد سكانها 2,3 مليون نسمة بمشاركة عشرات العناصر من الحرس الوطني، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.وأفادت مصادر في الحرس الوطني رفضت الكشف عن هويتها إذ إنها غير مخولة التحدث إلى الصحافة، وكالة فرانس برس بأن العناصر "ركزوا خصوصا على مسألة الفنتانيل". وأوضحت أن العناصر هم ضمن قوات نشرتها مكسيكو عند الحدود الأميركية الثلاثاء في مقابل تعليق التهديد الأميركي بفرض رسوم جمركية نسبتها 25% على السلع المكسيكية.وتهدف عمليات التدقيق الحدودية هذه إلى وقف تهريب مادة الفنتانيل الأفيونية القوية المسؤولة عن وفاة 75 ألف أميركي سنويا، ولجم الهجرة غير النظامية باتجاه الولايات المتحدة.ويندرج الانتشار الأمني المكسيكي عند الحدود في إطار اتفاق أبرم الاثنين بين رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم ونظيرها الأميركي دونالد ترامب الذي علق في المقابل لمدة شهر تهديده بفرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية.