أوكرانيا: روسيا أطلقت 139 طائرة مسيرة خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم، أنها أسقطت 67 من أصل 139 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل، بينما فقد أثر 71 طائرة مسيرة أخرى من على الرادارات من دون أن تصل إلى أهدافها.