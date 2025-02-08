حماس تسلم ثلاث رهائن إسرائيليين للصليب الأحمر في دير البلح بغزة

أظهر بث تلفزيوني مباشر أفرادا من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وهم يسلمون ثلاث رهائن إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دير البلح بوسط قطاع غزة.



وسلمت حماس أوهاد بن عامي وإلياهو شرابي اللذين احتجزتهما من داخل تجمع بئيري السكني خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، إلى جانب أور ليفي الذي اُحتجز في اليوم ذاته بينما كان يحضر مهرجان نوفا الموسيقي.

وفي وقت لاحق، أكد الجيش الإسرائيلي تسلمه الرهائن الثلاث من الصليب الأحمر ووصولهم إلى الأراضي الإسرائيلية.