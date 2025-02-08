خامنئي يلتقي كبار قادة حماس في طهران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي التقى مع خليل الحية القائم بأعمال زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) واثنين من القياديين بالحركة في طهران اليوم.



ولم تذكر وسائل الإعلام أي تفاصيل بخصوص الاجتماع، لكنها نشرت صورا لاجتماع خامنئي مع الحية ومحمد درويش رئيس مجلس شورى حماس والقيادي بالحركة نزار عوض الله.