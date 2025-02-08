مكتب نتنياهو: المشاهد الصادمة التي رأيناها اليوم لن تمر من دون رد

اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مشاهد الرهائن الثلاثة المفرج عنهم في قطاع غزة "صادمة".



وقال المكتب في بيان: "المشاهد الصادمة التي رأيناها اليوم لن تمر من دون رد" بعدما عرض مقاتلو حماس الرهائن الثلاثة الذين بدوا شاحبين على منصة في دير البلح في وسط قطاع غزة قبل تسليهم إلى الصليب الأحمر.