حافلة تقل معتقلين فلسطينيين تصل إلى رام الله في الضفة الغربية المحتلة

وصلت حافلة تقل معتقلين فلسطينيين أُفرج عنهم، ضمن عملية التبادل الخامسة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، الى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



وكانت الحافلة غادرت سجن عوفر الإسرائيليّ القريب من بلدة بيتونيا.



ونزل المعتقلون واحدًا تلو الآخر وهم يلوحون بأيديهم للحشود التي كانت في إستقبالهم وسط انتشار لعناصر الشرطة الفلسطينية.