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بيروت
14
o
البقاع
11
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
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الدفعة الخامسة من عملية اطلاق الرهائن وصلت الى خواتيمها... وغضب إسرائيلي من مشهد التسليم
أخبار دولية
2025-02-08 | 07:37
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الدفعة الخامسة من عملية اطلاق الرهائن وصلت الى خواتيمها... وغضب إسرائيلي من مشهد التسليم
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الدفعة الخامسة من عملية اطلاق الرهائن وصلت الى خواتيمها... وغضب إسرائيلي من مشهد التسليم
أخبار دولية
اطلاق
الرهائن
غضب إسرائيلي
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