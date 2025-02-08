مصلحة السجون الإسرائيلية تؤكد الإفراج عن 183 معتقلا فلسطينيا السبت

أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها أفرجت عن 183 معتقلا فلسطينيا توجهوا إلى القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في إطار عملية التبادل الخامسة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.



وقالت مصلحة السجون في بيان: "نقل 183 معتقلا من سجون عدة في البلاد" قبل الافراج عنهم.



وكان نادي الأسير الفلسطيني قال الجمعة إن عدد المعتقلين الذين سيفرج عنهم هو 183.