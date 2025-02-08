حماس تندد بسياسة "القتل البطيء" بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

نددت حركة حماس بسياسة "القتل البطيء" بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد الإفراج عن 183 معتقلا أدخل سبعة منهم إلى المستشفى، في إطار عملية التبادل الخامسة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.



وقالت حماس في بيان: "إن ما ظهر من تردٍ للحالة الصحية لأسرانا المحررين في صفقة التبادل اليوم (..) وما سبقها، يكشف مجدداً عن الحالة المأساوية التي يعيشها أسرانا داخل سجون الاحتلال"، مضيفة أن "تحويل سبعة أسرى فور الإفراج عنهم إلى المستشفيات (..) يدلل على منهجية إدارة سجون الاحتلال في اعتداءاتها وتنكيلها بأسرانا (..) وهو ما يأتي ضمن سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تنتهج القتل البطيء بحق الأسرى داخل السجون".