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ادخال سبعة من المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم إلى المستشفى
أخبار دولية
2025-02-08 | 08:27
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ادخال سبعة من المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم إلى المستشفى
أعلن نادي الأسير الفلسطينيّ أنّ سبعة من المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم، ضمن عملية التبادل الخامسة بين إسرائيل وحركة "حماس"، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، نُقلوا الى المستشفى، بسبب وضعهم الصحي.
وأكّد الهلال الاحمر الفلسطيني إدخال سبعة معتقلين إلى المستشفى.
وقال رئيس النادي عبد الله الزغاري لوكالة فرانس برس: "الأسرى، الذين خرجوا اليوم بحاجة الى رعاية طبية ومعالجة وفحوصات نتيجة ما تعرضوا خلال الشهور الماضية من وحشية في التعامل."
وأكّد وجود سبعة نقلوا إلى المشفى ومنهم جمال الطويل االذي هو بحاجة الى عناية طبية ماسة.
وجمال الطويل هو أحد القياديين السياسيين لحركة "حماس" في الضفة الغربية المحتلة وقد اعتقل، في نهاية العام 2023.
وقال الزغاري: "نُقل الطويل الى المشفى بسبب وضعه الصحي الصعب الناجم عما تعرض له وهو بحاجة الى عناية طبية، ومن المتوقع أن يتم تحويل آخرين من الذين افرج عنهم الى المشافي".
ونددت حركة حماس في بيان بسياسة "القتل البطيء" في حق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
وشدّدت على أنّ "ما ظهر من تردٍ للحالة الصحية لأسرانا المحررين في صفقة التبادل يكشف مجددًا عن الحالة المأسوية، التي يعيشها أسرانا داخل سجون الاحتلال".
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