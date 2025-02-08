مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: اجتماعات دمشق خطوة أولى لتحسين العلاقات

أعلن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس أن اجتماعاته مع القادة الجدد في دمشق تمثل "خطوة أولى" نحو إنهاء سنوات من العلاقات المتوترة بشأن الأسلحة الكيميائية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.



وقال أرياس في بيان، بعد اجتماعه مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني في دمشق: "هذه الزيارة تضع الأساس للعمل معا من أجل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد وتعزيز الامتثال طويل الأمد، والاستقرار الإقليمي، والمساهمة في السلام والأمن الدوليين".