الجيش الإسرائيليّ قصف مستودعًا للأسلحة لحماس

قصف الجيش الإسرائيليّ مستودعًا للأسلحة تابعًا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في منطقة دير علي في جنوب سوريا.