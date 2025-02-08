الاتحاد الأوروبي يرحّب بتشكيل حكومة في لبنان ويبدي استعداده للعمل معها

رحّب الاتحاد الأوروبي بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، معربا عن استعداده للمساعدة في تنفيذ برنامج إصلاحي يطالب به المجتمع الدولي منذ زمن.



وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان "أهنئ لبنان بحفاوة على تشكيل حكومة جديدة وأتمنى لرئيس الوزراء نواف سلام وحكومته كل النجاح".



وأضافت كالاس: "نحن مستعدون لدعم الحكومة الجديدة في تنفيذ أجندة إصلاحية وتطلعية، وإعادة إطلاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان من خلال تنظيم مجلس شراكة هذا العام".



وتشكّلت في لبنان السبت حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع عدة من المفاوضات الشاقة، ما وضع حدا لفترة تصريف أعمال استمرت أكثر من عامين في البلاد التي ما زالت تعاني تداعيات الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله.



وقال رئيس الوزراء اللبناني إنه يأمل بأن تكون حكومته الجديدة "حكومة إصلاح وإنقاذ"، في بيان متلفز بعد لحظات من تشكيل حكومته.



لطالما حضّ المجتمع الدولي لبنان على تنفيذ إصلاحات لتحرير دعم بمليارات الدولارات لتحفيز الاقتصاد الذي تقوّضه أزمة مالية تشهدها البلاد منذ العام 2019.