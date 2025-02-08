نتانياهو يعلن إرسال مفاوضين إلى الدوحة من أجل مفاوضات الهدنة في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو إرسال وفد إلى الدوحة لإجراء مفاوضات تتناول المرحلة التالية من الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة والتي بدأ تنفيذها في 19 كانون الثاني.



وأورد بيان لمكتب نتانياهو أنه بعد تبادل جديد السبت لرهائن إسرائيليين في غزة مقابل فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، "أمر (نتانياهو) بإرسال وفد" إلى قطر، ويعتزم لدى عودته من الولايات المتحدة الأحد عقد "اجتماع للحكومة الأمنية" حول هذا الموضوع.