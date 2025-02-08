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إيران مستعدة للتفاوض مع واشنطن ولكن ليس تحت وطأة "ضغوط قصوى"
أخبار دولية
2025-02-08 | 13:45
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إيران مستعدة للتفاوض مع واشنطن ولكن ليس تحت وطأة "ضغوط قصوى"
أعلن وزير الخارجية الإيراني أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة ولكن ليس تحت وطأة سياسة "الضغوط القصوى" التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال عباس عراقجي حسب بيان نشر على صفحته على تلغرام إن "رفع العقوبات يتطلب مفاوضات، ولكن ليس في إطار سياسة الضغوط القصوى لأنه (في هذه الحال) لن يكون الأمر مفاوضات بل شكلا من الاستسلام".
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