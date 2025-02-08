نتنياهو: سنقضي على حماس ونستعيد رهائننا

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء على حركة حماس في قطاع غزة واستعادة جميع الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين هناك.وقال نتنياهو في رسالة مصورة بثها مكتبه مساء السبت، التي عرضت بعد عملية تبادل جديدة شملت ثلاث رهائن إسرائيليين وأكثر من 180 معتقلا فلسطينيا: "سنقضي على حماس ونستعيد رهائننا، هذا ما سنقوم به".