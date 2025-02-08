تاس: تضرر كابل اتصالات روسي في بحر البلطيق نتيجة "تأثير خارجي"

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن شركة روستيليكوم المملوكة للدولة قولها اليوم السبت إن كابل اتصالات روسي تحت الماء في بحر البلطيق تضرر بسبب "تأثير خارجي".



ونسبت تاس إلى روستيليكوم القول "تضرر كابل روستيليكوم البحري في بحر البلطيق نتيجة لتأثير خارجي منذ بضعة أيام".



وأضافت روستيليكوم أن الإصلاحات جارية وأن الحادث لم يؤثر على المشتركين حتى الآن.



ولم تقدم روستيليكوم مزيدا من التفاصيل ولم يتضح متى حدث الضرر على وجه التحديد.



وقال خفر السواحل الفنلندي في وقت سابق اليوم على منصة إكس إنه يراقب سفينة روسية تقوم بإصلاح كابل روسي تالف في خليج فنلندا.