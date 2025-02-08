الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تاس: تضرر كابل اتصالات روسي في بحر البلطيق نتيجة "تأثير خارجي"
أخبار دولية
2025-02-08 | 17:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تاس: تضرر كابل اتصالات روسي في بحر البلطيق نتيجة "تأثير خارجي"
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن شركة روستيليكوم المملوكة للدولة قولها اليوم السبت إن كابل اتصالات روسي تحت الماء في بحر البلطيق تضرر بسبب "تأثير خارجي".
ونسبت تاس إلى روستيليكوم القول "تضرر كابل روستيليكوم البحري في بحر البلطيق نتيجة لتأثير خارجي منذ بضعة أيام".
وأضافت روستيليكوم أن الإصلاحات جارية وأن الحادث لم يؤثر على المشتركين حتى الآن.
ولم تقدم روستيليكوم مزيدا من التفاصيل ولم يتضح متى حدث الضرر على وجه التحديد.
وقال خفر السواحل الفنلندي في وقت سابق اليوم على منصة إكس إنه يراقب سفينة روسية تقوم بإصلاح كابل روسي تالف في خليج فنلندا.
أخبار دولية
اتصالات
البلطيق
نتيجة
"تأثير
خارجي"
التالي
حافلة تقل معتقلين فلسطينيين تصل إلى رام الله في الضفة الغربية المحتلة
مكتب نتنياهو: المشاهد الصادمة التي رأيناها اليوم لن تمر من دون رد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-27
روته: حلف شمال الأطلسي "سيعزز وجوده العسكري في بحر البلطيق" بعد تخريب محتمل لكابلات
أخبار دولية
2024-12-27
روته: حلف شمال الأطلسي "سيعزز وجوده العسكري في بحر البلطيق" بعد تخريب محتمل لكابلات
0
أخبار دولية
2024-12-28
الشرطة الفنلندية تحتجز ناقلة يشتبه بتخريبها كابلا في بحر البلطيق
أخبار دولية
2024-12-28
الشرطة الفنلندية تحتجز ناقلة يشتبه بتخريبها كابلا في بحر البلطيق
0
آخر الأخبار
2024-11-28
وول ستريت جورنال عن محققين أوروبيين: يشتبه في أن سفينة صينية قطعت عمدا كابلي إتصالات حيويين في بحر البلطيق
آخر الأخبار
2024-11-28
وول ستريت جورنال عن محققين أوروبيين: يشتبه في أن سفينة صينية قطعت عمدا كابلي إتصالات حيويين في بحر البلطيق
0
أخبار دولية
2024-12-25
في بحر البلطيق... انقطاع كابل كهرباء بين فنلندا واستونيا
أخبار دولية
2024-12-25
في بحر البلطيق... انقطاع كابل كهرباء بين فنلندا واستونيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:33
الجيش الأوكراني: أسقطنا 70 طائرة مسيرة من أصل 151 أطلقتها روسيا خلال الليل
أخبار دولية
03:33
الجيش الأوكراني: أسقطنا 70 طائرة مسيرة من أصل 151 أطلقتها روسيا خلال الليل
0
أخبار دولية
03:27
الكرملين يحجم عن تأكيد أو نفي تقارير عن محادثة بين بوتين وترامب
أخبار دولية
03:27
الكرملين يحجم عن تأكيد أو نفي تقارير عن محادثة بين بوتين وترامب
0
أخبار دولية
02:46
في 27 شباط... مصر تستضيف قمة عربية طارئة لبحث التطورات "الخطيرة" للقضية الفلسطينية
أخبار دولية
02:46
في 27 شباط... مصر تستضيف قمة عربية طارئة لبحث التطورات "الخطيرة" للقضية الفلسطينية
0
أخبار دولية
02:04
الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين في عملية موسعة بالضفة الغربية
أخبار دولية
02:04
الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين في عملية موسعة بالضفة الغربية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:36
مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
أخبار لبنان
11:36
مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
0
آخر الأخبار
07:01
معلومات الـLBCI: الرئيس المكلف كان قد التقى اليوم برائد شرف الدين وناقش معه مسألة مشاركته في الحكومة
آخر الأخبار
07:01
معلومات الـLBCI: الرئيس المكلف كان قد التقى اليوم برائد شرف الدين وناقش معه مسألة مشاركته في الحكومة
0
أخبار لبنان
23:47
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة
أخبار لبنان
23:47
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة
0
أخبار لبنان
09:49
جو صدّي وزيرًا للطاقة والمياه...
أخبار لبنان
09:49
جو صدّي وزيرًا للطاقة والمياه...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بداية واعدة للسائق اللبناني الشاب كريستوفر فغالي في بطولة الفورمولا ٤
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بداية واعدة للسائق اللبناني الشاب كريستوفر فغالي في بطولة الفورمولا ٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مهرجان ابوظبي انطلق وهذا ما يحمله من رسائل ثقافية وجسور تواصل!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مهرجان ابوظبي انطلق وهذا ما يحمله من رسائل ثقافية وجسور تواصل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا حاجة للبحث... دليلك السياحي في لبنان أقرب مما تتخيل
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا حاجة للبحث... دليلك السياحي في لبنان أقرب مما تتخيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
دفعة خامسة من تبادل الأسرى في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
دفعة خامسة من تبادل الأسرى في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
لليوم الثالث على التوالي .. المواجهات مستمرة على الحدود اللبنانية السورية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
لليوم الثالث على التوالي .. المواجهات مستمرة على الحدود اللبنانية السورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أورتيغاس اختتمت جولتها في لبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أورتيغاس اختتمت جولتها في لبنان...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
حكومة الإصلاح والإنقاذ... 23 وزيرًا هكذا وُزّعوا
تقارير نشرة الاخبار
13:22
حكومة الإصلاح والإنقاذ... 23 وزيرًا هكذا وُزّعوا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
نتنياهو يسعى الى تأجيل مباشرة المفاوضات حول المرحلة الثانية لصفقة الاسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:22
نتنياهو يسعى الى تأجيل مباشرة المفاوضات حول المرحلة الثانية لصفقة الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
دخان التّشكيل الأبيض تصاعد من قصر بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
13:20
دخان التّشكيل الأبيض تصاعد من قصر بعبدا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:09
حكومة الرئيس سلام شُكّلت... إليكم أسماء الوزراء
أخبار لبنان
09:09
حكومة الرئيس سلام شُكّلت... إليكم أسماء الوزراء
2
أخبار لبنان
10:57
السيرة الذاتية لحنين السيد وزيرة للشؤون الاجتماعية
أخبار لبنان
10:57
السيرة الذاتية لحنين السيد وزيرة للشؤون الاجتماعية
3
خبر عاجل
08:43
الرئيس عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس ميقاتي ومرسوم تكليف الرئيس سلام بتشكيل الحكومة ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من ٢٤ وزيرًا
خبر عاجل
08:43
الرئيس عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس ميقاتي ومرسوم تكليف الرئيس سلام بتشكيل الحكومة ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من ٢٤ وزيرًا
4
منوعات
13:17
مأساة في دولة عربية... "نودلز" سريعة التحضير تتسبب في وفاة طفلتين شقيقتين
منوعات
13:17
مأساة في دولة عربية... "نودلز" سريعة التحضير تتسبب في وفاة طفلتين شقيقتين
5
خبر عاجل
12:05
الرئيس عون: توافقت مع الرئيس سلام على الاّ تضم الحكومة وزراء ينتمون إلى احزاب سياسية وسيكونون متجانسين ومتضامنين يعملون كفريق عمل متماسك وتشكيل "حكومة الإصلاح والإنقاذ" استند إلى معايير الكفاءة والخبرة والاختصاص والسيرة الذاتية والسمعة الحسنة
خبر عاجل
12:05
الرئيس عون: توافقت مع الرئيس سلام على الاّ تضم الحكومة وزراء ينتمون إلى احزاب سياسية وسيكونون متجانسين ومتضامنين يعملون كفريق عمل متماسك وتشكيل "حكومة الإصلاح والإنقاذ" استند إلى معايير الكفاءة والخبرة والاختصاص والسيرة الذاتية والسمعة الحسنة
6
أخبار لبنان
10:56
ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم في حكومة سلام
أخبار لبنان
10:56
ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم في حكومة سلام
7
أخبار لبنان
07:45
معلومات الـLBCI: بري أشار أمام اورتيغوس إلى أنّ الحكومة قد تنجز بين اليوم والغد
أخبار لبنان
07:45
معلومات الـLBCI: بري أشار أمام اورتيغوس إلى أنّ الحكومة قد تنجز بين اليوم والغد
8
أخبار لبنان
09:46
تعرّفوا إلى وزيرة الشباب والرياضة
أخبار لبنان
09:46
تعرّفوا إلى وزيرة الشباب والرياضة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More